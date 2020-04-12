



Изобретение способно выявлять целый ряд опасных болезней.

«Умный» туалет способен контролировать состояние здоровья своего владельца, а также выявлять опасные заболевания на ранних стадиях развития.





Авторам проекта удалось разработать биотехнологическую систему, которую можно использовать в связке с обычным унитазом. «Умный» туалет работает в автономном режиме и не подразумевает какого-то сложного вмешательства со стороны человека.

«В чем основное преимущество нашей системы? В том, что вам не нужно делать ничего необычного, чтобы получить диагностику. Вы просто идете в туалет, а все остальное делает «умная» система. Наша разработка способна выявлять целый ряд опасных болезней — начиная от инфекционных поражений мочевыводящих путей, и заканчивая сахарным диабетом и патологиями кишечника», — рассказывают создатели чудо-туалета, отмечая, что для диагностики применяются разные химические датчики, а также камеры, подключенные к искусственному интеллекту, сообщает Nature Biomedical Engineering .

Туалет может отслеживать показатели здоровья нескольких членов семьи — для идентификации пользователей предусмотрен сканер отпечатка пальца. Плюс, «умная» система собирает такие важные для диагностики болезней данные, как время сидения на унитазе — врачи могут использовать эту информацию, чтобы предупредить пациентов о риске развития геморроя.