Апрель 12th, 2020

Ученые засекли как необычны метеорит вошел в атмосферу Земли, но потом вернулся в космос



Метеорит, который вошел в атмосферу Земли, был выброшен обратно в космос и теперь направляется к Юпитеру, выяснили исследователи.

Объект был замечен над Австралией в июле 2017 года, воспламеняясь в течение невероятно долгого периода, прежде чем исчезнуть.

Движущийся огненный шар был замечен астрономами в Сети Desert Fireball Network (DFN) в Университете Кертина, Австралия. Их наблюдения были опубликованы 7 апреля 2020 года в Астрономическом журнале .

Исследователи наблюдали за тем, как метеорит горит в течение 90 секунд, прежде чем он исчез, и с тех пор определили, что планета действовала как рогатка, отправляя космический объект обратно в Солнечную систему .



Ведущий исследователь и кандидат наук Патрик Шобер сказал: «огненный шар года был экстраординарным на двух фронтах – увеличенный промежуток времени, который он провел в нашей атмосфере, производя блестящее 90-секундное световое шоу, и тот факт, что он не упал на Землю, но был отброшен обратно в космос. Самое интригующее качество этого огненного шара заключается в том, что он в основном использовал землю в качестве рогатки, получив себе экспресс-билет на Юпитер, где он, скорее всего, проведет около 200 тысяч лет на орбите рядом с газовым гигантом.”



Исследователи также заявили, что метеорит, вероятно, будет иметь близкое столкновение с Юпитером в 2025 году. Огненный шар 2017 года был удивительным из-за двух факторов: он имеет длительный промежуток времени в атмосфере, и он не приземлился где-то на Земле, но улетел обратно в космос.

Большинство метеоритов, которые войдут в контакт с нашей атмосферой, сгорают прежде, чем они смогут упасть на землю. Кроме того, небольшие космические объекты, которые пролетают мимо планеты, известны как метеороиды, а те, которые достигают почвы, называются метеоритами.

Шобер пояснил: «DFN смог сфотографировать изображение и видеозапись большей части атмосферной траектории огненного шара, в том числе в том месте, где он вошел и вышел из атмосферы, используя многие из камер DFN. Рассматривая все данные, связанные с метеороидом, мы оцениваем, что он имел начальную массу 600 килограммов, когда он впервые вошел в атмосферу Земли, но затем потерял около 20 килограммов, прежде чем он вышел обратно в космос.”