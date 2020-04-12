Апрель 12th, 2020

Ученые нашли в космосе обьект,с которым они ранее не сталкивались

В космосе обнаружена планета с необычной структурой. Ученые назвали ее TOI-849b.

Плотность обнаруженной планеты сравнима с земной, и, скорее всего, структура этого объекта является каменистым, однако планета оказалась слишком большой. «Мы не видели никакой другой планеты такого же размера и плотности.

Обычно каменистый мир такого размера должен образовывать плотную атмосферу и превращаться в газового гиганта, похожего на Юпитер», — рассказали исследователи.

Впрочем, они уже выдвинули одну версию, согласно которой, этот объект мог лишиться газа из-за того, что слишком близко расположен к своей звезде, которая могла разорвать атмосферу. Также астрономы не исключают, что планета могла столкнуться с другим большим объектом.



Еще одна уникальность заключается в том, что обнаруженная планета расположена слишком близко к своей звезде, и полный оборот вокруг светила она делает всего за 18 часов. Из-за слишком близкого расположения к звезде температура на поверхности этого объекта не опускается ниже полутора тысяч градусов по Цельсию.