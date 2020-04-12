Апрель 12th, 2020

Ученые нашли новые доказательства теории относительности Эйнштейна

В центре Млечного Пути может находиться вторая сверхмассивная черная дыра.

Ученые Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что в центре Млечного Пути может находиться вторая сверхмассивная черная дыра. Исследователи также доказали теорию относительности Эйнштейна.



Проведены наблюдения за звездой S2, которая находится вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (Sgr A*) на расстоянии 120 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Согласно результатам, вторая сверхмассивная черная дыра не может быть более чем в сто тысяч раз массивнее Солнца, иначе бы ее гравитационное поле повлияло бы на траекторию звезды. Она также не может быть удалена от своего компаньона на расстояние, превышающее дистанцию от Солнца до Земли в 200 раз.



Возможное наличие второй черной дыры указывает на то, что Млечный Путь в древности столкнулся с другой, меньшей галактикой.



Исследователи также проверили общую теорию относительности Эйнштейна. В мае 2018 года S2 приблизилась к черной дыре, и длины волн света, излучаемого звездой, должны растягиваться и уходить в красную часть спектра. Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*.



По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов. Однако новый инструмент LISA (Laser Interferometer Space Antenna), который должен быть запущен в 2034 году, будет обладать необходимой чувствительностью.