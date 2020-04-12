 
 
Апрель 12th, 2020

У Тани Булановой инсульт — она будет жить

Татьяна Буланова госпитализирована
Певица Татьяна Буланова госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Артистка находится в сознании. Отмечается, что Булановой проблемы с сердцем. В медучреждении ей проведут полное обследование, в ходе которого будут установлены причины ухудшения самочувствия.
В феврале в сети появилось видео драки посетителей на выступлении Татьяны Булановой в Рязани. На нем запечатлено, как две женщины начинают потасовку под песню «Не плачь», а вскоре к ним присоединяются и другие присутствующие. Артистка при этом продолжает петь.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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