Апрель 12th, 2020

Тель-Авиву 111 лет





Тель Авив, первый еврейский город новейшей истории, отмечает самый грустный день рождения в своей жизни.



11 апреля 1909 года на берегу Средиземного моря к северу от города Яффо произошло важное событие, получившее в истории современного Израиля название «Ракушечная лотерея». Этот день принято считать днем рождения Тель-Авива.



Что же это за лотерея и при чем здесь ракушки? Эта история берет свое начало тремя годами ранее – в 1906 году, когда на причал Яффского порта высадился ювелир и часовых дел мастер из Лодзи Акива Арье Вайс. В этот же день он отправился в яффский клуб «Ешурон», где выступил перед ста двадцатью еврейскими жителями города. Там он произнес речь и предложил присутствующим основать город, где «можно будет вести еврейский образ жизни». Важное уточнение: свою речь Акива Вайс произнес на иврите, поскольку, как и другие последовательные и горячие сторонники идеи сионизма, блестяще владел этим языком.



Помимо всего прочего, Акива Вайс был еще и одаренным архитектором, хотя и не имел специального образования. Он предложил план строительства современного квартала с более комфортными условиями жизни, чем в скученном и грязном Яффо. Он сумел зажечь своей идеей влиятельных евреев Эрец-Исраэль и возглавил добровольное товарищество «Ахузат Байт». Будущий еврейский город Вайс сравнивал с Нью-Йорком, предрекая ему стать главными морскими воротами Эрец-Исраэль.



Евреи купили у бедуинов кусок пустыни, пришли на голую безлюдную землю и устроили знаменитую лотерею ракушек, распределив еще несуществующие участки. Их было 66 человек и голые дюны.



Акива Арье Вайс собрал по 66 белых и черных ракушек и написал на белых ракушках имена, желающих приобрести участок, а на черных ракушках – номера участков земли. Все ракушки сложили в две шапки. Сын аптекаря вытаскивал по одной ракушке из каждой шапки и сообщал имя и номер участка.