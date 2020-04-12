Апрель 12th, 2020

Специалисты признали,что отпуск проведенный дома,опасный для здоровья

Люди,которые на время отпуска ,никуда не ездят и остаются дома ,серьезно рискуют здоровьем. Об этом говорят последние исследования.

Специалисты отталкивались от минимум недельного путешествия с целью отдохнуть как минимум за сто километров от места постоянного проживания. В исследовании участвовали несколько тысяч работающих мужчин и женщин.

Выяснилось, что каждый третий работающий человек имеющий дефицит отпуска без возможности уехать в путешествие в ближайший год, имеет симптомы легкой или умеренной депрессии. У 12-ти процентов людей с дефицитом отпуска обнаружены симптомы умеренно тяжелой или тяжелой депрессии.

Полученные показатели в два раза превышают показатели работающих мужчин и женщин, которые регулярно ходят в отпуск и проводят его часть вне дома. Всего в состоянии дефицита отдыха находятся 21 процент работающих людей.

Таким образом проведенное исследование показывает прямую зависимость развития клинической депрессии из-за отсутствия должного отпуска. В планах специалистов изучение влияния дефицита отпуска на работающего человека в долгосрочной перспективе.