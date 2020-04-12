Апрель 12th, 2020

Специалисты назвали самые грязные предметы,с которыми человек сталкивается каждый день

Врачи предупреждают,что некоторые предметы являют собой просто сборище микробов и вирусов.

Ручки тележек в супермаркете и губки для мытья посуды попали в перечень самых загрязненных повседневных вещей.

По словам медиков, наиболее грязными вещами являются те, которые берутся в руки разными людьми. Среди таких оказались деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок.Так же опасения вызывают кнопки лифта и банкоматов,дверные ручки и пульт от телевизора.

В квартире наиболее вероятные места скопления микроорганизмов — это ковры, диваны с длинным ворсом, кухонная плита, вентиляция, кухонные шкафчики, кулер, ванна или душевая кабина. Врачи рекомендуют после контакта с грязными поверхностями и вещами мыть руки, чтобы снизить риск развития заболеваний.