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Специалисты назвали самые грязные предметы,с которыми человек сталкивается каждый день

rp_feaf4b9afe5530a121e9ae2e941a7718.jpgВрачи предупреждают,что некоторые предметы являют собой просто сборище микробов и вирусов.

Ручки тележек в супермаркете и губки для мытья посуды попали в перечень самых загрязненных повседневных вещей.

По словам медиков, наиболее грязными вещами являются те, которые берутся в руки разными людьми. Среди таких оказались деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок.Так же опасения вызывают кнопки лифта и банкоматов,дверные ручки и пульт от телевизора.

В квартире наиболее вероятные места скопления микроорганизмов — это ковры, диваны с длинным ворсом, кухонная плита, вентиляция, кухонные шкафчики, кулер, ванна или душевая кабина. Врачи рекомендуют после контакта с грязными поверхностями и вещами мыть руки, чтобы снизить риск развития заболеваний.

 

 

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