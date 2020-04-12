Апрель 12th, 2020

Сколько зарабатывают звезды в Instagram

Instagram опубликовал список людей,зарабатывающих больше всех в этой сети. В него входят звезды с самыми высокими расценками на рекламные посты в их профилях в Instagram. На первой строчке,уже по традиции,опять Кайли Дженнер.

Цена одной публикации у Кайли Дженнер составляет $1 млн, сообщает Hopper HQ. На нее подписаны 170 млн человек.

Актриса и певица Селена Гомес, лидировавшая в рейтинге год назад, опустилась на вторую строчку с $800 тыс. за публикацию.

Тройку лидеров замкнул португальский футболист Криштиану Роналду с $750 тысяч.

В десятку вошли Ким Кардашьян — $720 тыс., Бейонсе Ноулз — 700 тыс., Дуэйн Джонсон — 650 тыс., Джастин Бибер — 630 тыс., Неймар — 600 тыс., Лионель Месси — 500 тыс. и Кендалл Дженнер — 500 тыс.