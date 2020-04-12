Апрель 12th, 2020

Российский журналист обозвал чехов идиотами и пожалел,что сейчас нельзя там высадить дессант

В СМИ России появилась статья российского журналиста на тему снесения памятника Конева в Праге. Вот некоторые цитаты:

«Империи нет почти 30 лет, ее могущество исчезло и восстановить его в данном регионе, мы пока не смогли. Мы не можем влупить «Калибром» по администрации района Прага-6. Не можем высадить там десант и объяснить всем окружающим, что так с нашими памятниками и с нашими героями нельзя обращаться. Даже арсенал вербальных способов воздействия у нас ограничен «дипломатической озабоченностью». Поэтому чехи и снесли памятник Коневу.»

«Сволочь из районной администрации говорит похохатывая, что «снесли, потому что Конев был без маски», а пресс-секретарь президента Чехии, заявляет, что ничего не знал про эту историю и вообще, это компетенция районных властей»

«Мы не можем запретить им быть идиотами, не можем прямо сейчас излечить от этого. Можем только запомнить. Любители «включить дурака», рано или поздно на этом спотыкаются, уверовав, что «долги совести» на небе и на земле с них списываются автоматически и исчезают в недрах ада или в анналах истории без следа. Не исчезают.»

Кажется ,запахло новым дипломатическим скандалом.