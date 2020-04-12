Российская нефть может исчезнуть с мирового рынка!

Мартовский конфликт с Саудовской Аравией грозит экономике РФ крахом. Выдавливание России с рынка выгодно всем участникам, так как цены на нефть пойдут вверх только после изгнания РФ . А для России это будет катастрофой.







Временную сделку ОПЕК+ Znak.com комментирует аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин:



— Михаил Иванович, как российские нефтекомпании разделят между собой обязательства по сокращению добычи? Пропорционально или нет?



— Пока я не вижу выступлений нефтяников о готовности сокращать добычу. [Вице-президент по стратегическому планированию] Л.Федун говорил, что всего на России можно сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Сокращение на 2,5 млн баррелей — нереально. Это приведет к закрытию огромного числа скважин.



Сейчас на РФ около 180 тыс. эксплуатируемых скважин. Они разные — одни добывают много, другие мало. Закрывать будут самые слабые, не менее 30 тыс. скважин. Это нанесет тяжелый удар по экономике, пострадает огромное число людей — не только в нефтяной отрасли, но и в смежных: на сервисных предприятиях, в логистике и так далее.





Большинство российских скважин качают нефть механическим способом, добыча под давлением идет лишь на 2% скважин. Это значит, придется отключать насосы, останавливать качалки. Если это оборудование простоит, как запланировано, два месяца, для его повторного запуска фактически нужно будет провести капитальный ремонт скважины, это огромные затраты.

— Могут ли участники договора проконтролировать выполнение условий сделки со стороны России?

— В прошлый раз Россия объявила, что по договоренности с ОПЕК+ сокращает добычу, но по факту три года ее наращивала. Это было жульничество, но партнеры по ОПЕК смотрели сквозь пальцы. Теперь ситуация выходит на другой уровень. Условия сделки обсуждались на заседании G20, значит, фактически у России появятся международные обязательства. Их соблюдение будут контролировать внимательнее. Отследить объемы экспорта очень просто, и если Россия начнет нарушать договоренности, к ней могут применить санкции, например в виде эмбарго. В итоге российская нефть может просто исчезнуть с мирового рынка.

Это будет выгодно остальным участникам, так как цены после изгнания РФ пойдут вверх. А для России это будет катастрофический удар по бюджету. Внешних рынков сбыта, которые могли бы принести реальные деньги, не останется и фактически возмещать потери нефтяных компаний придется за счет населения. Это приведет к росту цен на бензин и дальнейшему падению уровня жизни.

— Вы видите какой-то выход из сложившейся ситуации, который нанесет минимальный ущерб жителям России и ее экономике?

— Нет, не вижу. Россия много лет управляется как сырьевой придаток развитых стран, так что это закономерный итог.