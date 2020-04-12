Апрель 12th, 2020

При строительных работах была найдена тайная комната,целиком забитая фамильным серебром

В марте 2012 года в Петербурге во время реставрации старинного особняка Трубецких — Нарышкиных рабочие наткнулись на замурованную комнату, заполненную серебряной посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб Нарышкиных, а сами изделия были в идеальном состоянии — с 1917 года они дожидались своего часа, бережно обернутые газетами и льняной тканью, пропитанной уксусом, что не позволило серебру окислиться.

Находка, которая для петербургских историков и специалистов может оказаться сродни раскопкам Трои, сделана при реставрационных работах в особняке Нарышкиных. Когда строители вскрыли перекрытия, то обнаружили там «каменный мешок», где было спрятано фамильное серебро. Судя по всему, принадлежавшее одной из самых известных династий Российской империи. Оценивать стоимость клада не берутся пока даже специалисты.

Помещение площадью около 6 квадратных метров и высотой около двух метров было буквально набито серебряной посудой с гербом Нарышкиных. Всего спрятано было около 40 мешков.

Сервизы оказались настолько полными, что специалисты уже заявляют с большой долей вероятности, что аналогов нет. В них все: от ложек до супниц и самоваров. В общей сложности несколько тысяч предметов. Сейчас они расположены в комнате большего размера, метров 15 на 15. Причем это помещение заполнено целиком.