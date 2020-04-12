При строительных работах была найдена тайная комната,целиком забитая фамильным серебром

В марте 2012 года в Петербурге во время реставрации старинного особняка Трубецких — Нарышкиных рабочие наткнулись на замурованную комнату, заполненную серебряной посудой. На большинстве приборов стоял фамильный герб Нарышкиных, а сами изделия были в идеальном состоянии — с 1917 года они дожидались своего часа, бережно обернутые газетами и льняной тканью, пропитанной уксусом, что не позволило серебру окислиться.
Находка, которая для петербургских историков и специалистов может оказаться сродни раскопкам Трои, сделана при реставрационных работах в особняке Нарышкиных. Когда строители вскрыли перекрытия, то обнаружили там «каменный мешок», где было спрятано фамильное серебро. Судя по всему, принадлежавшее одной из самых известных династий Российской империи. Оценивать стоимость клада не берутся пока даже специалисты.
Помещение площадью около 6 квадратных метров и высотой около двух метров было буквально набито серебряной посудой с гербом Нарышкиных. Всего спрятано было около 40 мешков.
Прятались семейные реликвии Нарышкиных достаточно долго. Судя по найденным в той же тайной комнате газетам, на упаковку ушла большая часть 1917 года, от февраля до наступления Корнилова в июле, и даже позже.
В соответствии с законом строители, которые обнаружили клад, должны получить его половину — статья 233 Гражданского кодекса России устанавливает, что клад должен быть разделен в равных долях между собственником имущества, в котором обнаружен клад, и лицом, его обнаружившим. Однако в случае, если вещи, находящиеся в кладе, будут признаны памятником истории или культуры, нашедший клад может претендовать только на 25 %.
Сама находка, представляющая историческую или культурную ценность, должна поступить в собственность государства, а хозяину здания и работникам, нашедшим клад, будет перечислено только 50 % его стоимости, которые следует поделить между ними поровну.
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