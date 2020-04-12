Апрель 12th, 2020

Надежда Бабкина вышла из комы и сказала «прощайте»

Последние двое суток всё внимание поклонников приковано к здоровью Надежды Бабкиной. В первых числах апреля певица была госпитализирована с воспалением легких и последние дни провела с искусственной коме, находясь под аппаратом вентиляции лёгких. К счастью, диагноз коронавирус у Надежды Георгиевны не подтвердили, певица мужественно пережила реанимацию, к которой привело воспаление, и, по последним сообщением, наконец-то пошла на поправку.

«Да, Надежда Георгиевна действительно пришла в сознание. Её состояние пока ослаблено, но она уже улыбается. У нее есть все шансы поправиться, но о выписке пока речи идти не может, всё-таки пневмония за одну неделю не лечится», — сообщил источник.

Первыми словами Бабкиной после комы было «прощайте» — певица решила, что умирает. Это было последнее, что она помнила перед комой.