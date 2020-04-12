Апрель 12th, 2020

На Луне построят гигантский радиотелескоп с помощью роботов

Saptarshi Bandyopadhyay

NASA одобрило проект постройки самого большого радиотелескопа с заполненной апертурой в Солнечной системе в чаше кратера на обратной стороне Луны. Его будут создавать роботы-планетоходы, а сам телескоп сможет исследовать раннюю Вселенную, сообщается на сайте агентства.

Проект LCRT (Lunar Crater Radio Telescope) был предложен в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), целью которой является поддержка идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. NIAC начала свою работу в 1998 году и действует до сих пор (за исключением периода с 2007 по 2011 год).

Цель проекта LCRT — создание километрового радиотелескопа на обратной стороне Луны, где подобный инструмент был бы защищен от радиошума и помех, создаваемых нашей планетой и Солнцем (в случае лунной ночи). В частности, такой телескоп может вести наблюдения на длинах волн от десяти до пятидесяти метров (это частоты от шести до тридцати мегагерц), которые отражаются ионосферой Земли, и будет способен исследовать раннюю Вселенную. Если эта идея будет реализована, то LCRT станет самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой в Солнечной системе. На сегодняшний день таким телескопом является наземный 500-метровый радиотелескоп FAST в Китае.

Предполагается, что телескоп будет развернут на обратной стороне Луны в подходящем для этого кратере диаметром до 5 километров, при этом, его созданием будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel, которые растянут проволочную сетку и закрепят ее на стенках кратера, с подходящим отношением глубины к диаметру. После этого, над центром получившейся антенны телескопа будет установлен подвесной облучатель. В настоящее время команда LCRT получила девять месяцев срока и 125 тысяч долларов, чтобы полностью завершить первый из трех этапов работы над проектом, после чего он должен получить одобрение агентства на продолжение деятельности.