Апрель 12th, 2020

Москвича,который упал с балкона,оштрафовали на нарушение режима самоизоляции

Москвича Антона Козлова, чуть не упавшего с балкона, оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.Соседи,которые были свидетелями события ,сняли все на видео и выложили в интернет.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, в районе Некрасовка. Мужчина выпал из окна 15-го этажа, делая селфи, и в течение примерно 15 минут висел, пока его держала за руки женщина. Спустя четверть часа на помощь пришли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД.

Полицейские выписали Козлову штраф за нарушение самоизоляции: оказалось, что он находился в гостях, нарушая установленный режим передвижения по городу.

С 1 апреля в России увеличен размер штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.