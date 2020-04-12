 
 
Апрель 12th, 2020

Марс населен роботами и некоторые из них живут своей жизнью

Четвёртая по удалённости планета от Солнца — это Марс, «красный сосед» Земли. История изучения Марса берёт своё начало со времён Древнего Египта. Несмотря на то, что человеческая нога не ступала на поверхность этой планеты, на сегодняшний день в нашем арсенале имеется множество снимков и разнообразных данных о Марсе. Они получены благодаря наземным и орбитальным телескопам и, конечно же, космическим аппаратам. Самыми известными марсоходами являются американские «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити». Однако, учёные не собираются останавливаться на достигнутом. Уже в 2022 году планируется первый полёт группы людей на Марс.

Поразительные факты о Марсе

Более 100 тыс. человек подали заявки на полёт в один конец в рамках программы по колонизации Марса, которая запланирована на 2022 год.

Поразительные факты о Марсе

Закаты на Марсе синего цвета.

Поразительные факты о Марсе

На Марсе находится самая высока гора из всех известных гор Солнечной системы. Её высота 22 км.

Поразительные факты о Марсе

Марс практически наполовину меньше Земли.

Поразительные факты о Марсе

Марс населён роботами. Если быть точным, на данный момент численность «населения» Марса составляет семь роботов.

Поразительные факты о Марсе

Марсоход «Кьюриосити» проиграл песню «Happy Birthday» на Марсе в рамках празднования одного года пребывания на Красной планете.

Поразительные факты о Марсе

Ваш вес на Марсе будет на 60% меньше, чем на Земле

Поразительные факты о Марсе

Индийская автоматическая межпланетная станция «Мангальян», предназначенная для исследования Марса с орбиты, обошлась дешевле, чем съёмки фильма «Гравитация».

Поразительные факты о Марсе

Поверхность Марса красного цвета из-за наличия оксидов железа в почве.

Поразительные факты о Марсе

Почва на Марсе особенно хороша для выращивания спаржи.

Поразительные факты о Марсе

Один год на Марсе составляет 687 земных дней.

Поразительные факты о Марсе

Средняя температура на Марсе — -63°C.

Поразительные факты о Марсе

В 1997 году трое йеменцев пытались подать в суд на НАСА за «вторжение на Марс», утверждая, что они унаследовали его от своих предков 3 тыс. лет назад.

Category: Мир, Новости ﻿
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