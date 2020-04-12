Апрель 12th, 2020

Марс населен роботами и некоторые из них живут своей жизнью

Четвёртая по удалённости планета от Солнца — это Марс, «красный сосед» Земли. История изучения Марса берёт своё начало со времён Древнего Египта. Несмотря на то, что человеческая нога не ступала на поверхность этой планеты, на сегодняшний день в нашем арсенале имеется множество снимков и разнообразных данных о Марсе. Они получены благодаря наземным и орбитальным телескопам и, конечно же, космическим аппаратам. Самыми известными марсоходами являются американские «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити». Однако, учёные не собираются останавливаться на достигнутом. Уже в 2022 году планируется первый полёт группы людей на Марс.

Более 100 тыс. человек подали заявки на полёт в один конец в рамках программы по колонизации Марса, которая запланирована на 2022 год.

Закаты на Марсе синего цвета.

На Марсе находится самая высока гора из всех известных гор Солнечной системы. Её высота 22 км.

Марс практически наполовину меньше Земли.

Марс населён роботами. Если быть точным, на данный момент численность «населения» Марса составляет семь роботов.

Марсоход «Кьюриосити» проиграл песню «Happy Birthday» на Марсе в рамках празднования одного года пребывания на Красной планете.

Ваш вес на Марсе будет на 60% меньше, чем на Земле

Индийская автоматическая межпланетная станция «Мангальян», предназначенная для исследования Марса с орбиты, обошлась дешевле, чем съёмки фильма «Гравитация».

Поверхность Марса красного цвета из-за наличия оксидов железа в почве.

Почва на Марсе особенно хороша для выращивания спаржи.

Один год на Марсе составляет 687 земных дней.

Средняя температура на Марсе — -63°C.

В 1997 году трое йеменцев пытались подать в суд на НАСА за «вторжение на Марс», утверждая, что они унаследовали его от своих предков 3 тыс. лет назад.