 
 
Апрель 12th, 2020

Кейт Мидлтон провела видеоконференцию с детьми,родители которых сейчас лечатся от коронавируса

Cambridge Xmas CardКейт Мидлтон поддержала детей,у которых родители больны коронавирусом.

Кейт выложила на своей странице  видео онлайн-конференции с детьми, родители которых непосредственно сражаются с распространением смертоносной пандемии коронавируса.

Она появилась перед своими подписчиками в скромной недорогой блузе из обычного магазина . Рядом с ней в кадре находился принц Уильям и ее супруг. Вместе они пожелали детям счастливо встретить грядущую Пасху.

Как подметили подписчики Кейт Миддлтон и обозреватели, желтый цвет означает оптимизм и положительные эмоции, по сути, является цветом, передающим надежду и веру в лучшее.

Своим поступком Кейт показала, что она близка к простым людям, которым сейчас тяжелее всего, и желает морально поддержать их в наше непростое время.

Пользователям Инстаграм пришлась по душе умилительная реакция детей, они дружно поддержали инициативу Кейт и выражали в комментариях к посту свою поддержку детям, их героическим родителям и школам, которые продолжают обучать детей невзирая на трудности, вызванные пандемией.

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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