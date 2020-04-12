Апрель 12th, 2020

Келли Гейл ошеломила горячим фото.

24-х летняя модель из Швеции Келли Гейл сегодня представляет бренд Виктория Сикрет и является одним из ее «ангелов».

Кроме работы моделью, Келли Гейл позиционирует себя как борца за равноправие, об этом она сообщила корреспондентам журнала Playboy,для которого тоже снимается эта горячая девушка.

Келли родом из Швеции.Она имеет индианские корни,что и видно по экзотическому разрезу ее глаз.

Девушка не стесняется сниматься полностью обнаженной и каждый такой снимок взрывает сеть и собирает миллионы лайков.

Поклонники в восторге от девушки,от ее сексуальной внешности и от ее раскованности.