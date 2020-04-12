Канадский игрок НХЛ умер на 26-м году после пяти дней в коме

Скоропостижно ушел из жизни молодой канадский хоккеист Колби Кейв. Игроку «Эдмонтона» было 25 лет.

Форварда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг в понедельник и прооперировали. Помощь ему оказывала одна из клиник Торонто, врачи ввели больного в медикаментозную кому.