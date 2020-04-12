Канадский игрок НХЛ умер на 26-м году после пяти дней в коме

Скоропостижно ушел из жизни молодой канадский хоккеист Колби Кейв. Игроку «Эдмонтона» было 25 лет.
Форварда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг в понедельник и прооперировали. Помощь ему оказывала одна из клиник Торонто, врачи ввели больного в медикаментозную кому.
BREAKING: Edmonton Oilers forward Colby Cave has died. His wife said in a statement she and her family are in shock but «know our Colby was loved dearly.» https://www.cbc.ca/1.5529808
Oilers forward Colby Cave dies after suffering brain bleed | CBC Sports
Edmonton Oilers forward Colby Cave has died after suffering a brain bleed earlier this week.
cbc.ca
«Эдмонтон» входит в Национальную хоккейную лигу, игры в которой были остановлены из-за коронавируса.
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