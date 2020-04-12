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Канадский игрок НХЛ умер на 26-м году после пяти дней в коме

Скоропостижно ушел из жизни молодой канадский хоккеист Колби Кейв. Игроку «Эдмонтона» было 25 лет.

Форварда госпитализировали с кровоизлиянием в мозг в понедельник и прооперировали. Помощь ему оказывала одна из клиник Торонто, врачи ввели больного в медикаментозную кому.

CBC News

@CBCNews

BREAKING: Edmonton Oilers forward Colby Cave has died. His wife said in a statement she and her family are in shock but «know our Colby was loved dearly.» https://www.cbc.ca/1.5529808 

Oilers forward Colby Cave dies after suffering brain bleed | CBC Sports

Edmonton Oilers forward Colby Cave has died after suffering a brain bleed earlier this week.

cbc.ca

«Эдмонтон» входит в Национальную хоккейную лигу, игры в которой были остановлены из-за коронавируса.

Category: Мир, Новости ﻿
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