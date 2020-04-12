Апрель 12th, 2020

Как избавиться от лишнего веса всего лишь правильно питаясь

Что бы избавиться от лишних килограммов совсем не обязательно голодать или изнурять себя тренировками. Нужно всего лишь начать правильно и в меру питаться и все лишнее само исчезнет через некоторое время.

Но людям свойственны всевозможные ошибки. Перейдя на ПП (сократим словосочетание «правильное питание» ради упрощения изложения), многие люди урезают себе рацион в разы, а потом недомогают, теряют привлекательность и испытывают витаминный голод. Начав кушать по-прежнему, они снова бедствуют: килограммы-то вернулись! Но эта ошибка не единственная.

Создав определенное меню, мы принимаемся есть одни продукты неделю. Пару недель. Месяц и та далее. Это в корне своем неверно, потому что питание, во-первых, нам необходимо сбалансированное, а во-вторых – разнообразное. Именно тогда в организм поступают нужные минералы, микроэлементы и витамины в хорошем объеме. Кушайте мясо, молочные продукты, орехи, фрукты с овощами, рыбу, крупы — тогда вы точно избежите нехватки полезных веществ.

Если пробежки вам выполнять не хочется. Нет возможности и пр., займитесь танцами, прыжками, запишитесь на беговую дорожку в спортзал, ходите по 5 км пешком. Похудеть, конечно, можно и без движения, но процесс неимоверно затянется, да и результаты будут не теми.

Скорый эффект необходим каждому, но точно не стоит бросать ПП, если эффект не наступает спустя 2-3 недели. Сперва уходит поверхностный жир, и килограммы действительно начинают испаряться. Но затем похудение может даже остановиться, потому что организму нужен определенный интервал времени для приспособления к новому ритму и привыкнуть в своему новому состоянию.