Генетики вывели безрогих быков

Еще в 2014 году биотехнологическому стартапу Recombinetics удалось внести «гены безрогости» в клетку животного, сделав ее гомозиготной по аллели PC Celtic POLLED. Клетку клонировали и, подсадив в матку коровы-донора, получили комолого теленка. Когда тот вырос, ученые забрали его сперму и искусственно осеменили нескольких коров, получив потомство — пять телят, полностью здоровых и сохранивших стопроцентную комолость. Об этом Элисон Ван Иненнам (Alison Van Eenennaam) и ее коллеги из Калифорнийского университета в Дейвисе пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

Рогатый бык контрольной группы в окружении двух безрогих — потомков ГМ-животного / ©Alison Van Eenennaam

Авторы уверены, что в дальнейшем потомство этих животных останется здоровым, а метод может быть использован для выведения комолых коров самых разных пород. Формально эти животные остаются ГМ-организмами, однако гены, определившие их новый признак, полностью заимствованы у обычных коров других пород. Поэтому фактически они являются полным аналогом животных, полученных традиционными методами селекции. Этот момент может заметно облегчить необходимые процедуры одобрения новых пород Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).