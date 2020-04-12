Апрель 12th, 2020

Эбигейл Ретчфорд порадовала поклонников горячими снимками

Эбигейл Рэтчфорд не устает будоражить воображение поклонников своими фантастическими формами. Девушка каждый день публикует несколько фото и видео,чтобы ее армия поклонников не заскучала.

Эби– одна из самых популярных бикини-моделей в мире. У нее бесчисленное количество появлений на страницах мужских журналов, а у ее страницы в Инстаграм больше 9 млн подписчиков.

А еще девушка имеет непосредственное отношения к спорту – в высшей школе она была чирлидером, позже пробовала играть в футбол, но на высшем уровне ограничилась позированием в форме «Питтсбург Стилерс».

Медиа утверждали, что Эби встречается с баскетболистом Клэем Томпсоном, но тема быстро заглохла.

Сама Эби мечтает стать актрисой и уже делает шаги в этом направлении. Она уже мелькнула в нескольких проектах ANC и Network.