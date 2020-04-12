Апрель 12th, 2020

Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне

48-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей во время своего нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от правосудия с 2012 по 2019 год. Этой информацией с журналистами накануне поделилась возлюбленная Ассанжа и мать его сыновей, 37-летняя Стелла Моррис.

Юрист рассказала изданию Daily Mail, что их роман завязался в 2015 году, после того, как она начала помогать ему в деле о прекращении экстрадиции в США. В 2017-м на свет тайно появился их старший сын Габриэль, а еще через год родился младший Макс. Моррис утверждает, что Джулиан наблюдал за рождением двоих детей по видеосвязи. Стелла вместе с малышами регулярно навещала Ассанжа в тюрьме.

Джулиан Ассанж и Стелла Моррис

Джулиан Ассанж с сыном Габриэлем

Возлюбленная основателя WikiLeaks решилась обнародовать эту информацию, чтобы суд выпустил Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья. Она убеждена, что в лондонской тюрьме Белмарш, где Джулиан отбывает свой срок, ему грозит серьезная опасность. В исправительном учреждении уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а один из заболевших скончался. Сейчас Ассанж 23 часа в сутки находится в одиночной камере, а все визиты к нему запрещены.

Джулиан Ассанж с сыном Габриэлем

Стелла Моррис с сыновьями За последние пять лет я поняла, что любовь живет даже в самых невыносимых обстоятельствах, однако теперь все изменилось: теперь я по-настоящему боюсь, что больше не увижу его живым. Я жила тихо и уединенно, воспитывала двоих детей и мечтала о том дне, когда мы сможем воссоединиться. Теперь я должна высказаться, потому что вижу, что его жизнь находится на грани. Слабое физическое здоровье Джулиана ставит его в очень серьезную опасность, как и многих других уязвимых людей, и я не думаю, что он сможет пережить заболевание коронавирусом,

— выразила свои опасения Стелла Моррис.

Стелла Моррис

Старший сын Джуалиана Ассанжа и Стеллы Моррис Габриэль

Младший сын Джуалиана Ассанжа и Стеллы Моррис Макс

Возлюбленная Ассанжа уточнила, что он находится в группе риска, потому что страдает от хронического заболевания легких и имеет проблемы с психикой, которые усугубляются в условиях полной изоляции. Моррис добавила, что в 2017 году они с Ассанжем обручились, и призналась, что мечтает поскорее выйти за него замуж. Стелла утверждает, что они с Джулианом поженятся, даже если он останется за решеткой.

На днях исполнился ровно год с того момента, как Джулиан Ассанж был выселен из посольства Эквадора в Лондоне, где в течение семи лет скрывался от американского правосудия. Он был задержан по запросу США. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Джулиан Ассанж

Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Изначально журналист скрывался в Лондоне от властей Швеции. В Стокгольме в отношении Ассанжа шло расследование по заявлению двух женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах, однако его вина так и не была доказана.

У Ассанжа есть 31-летний сын Дэниел от экс-супруги Терезы, с которой он расстался незадолго до своего ареста. В прессе также периодически появлялась информация, что в 2006 году у Ассанжа родилась дочь от неизвестной женщины, а также что на самом деле у него по меньшей мере четверо детей. Сам Джулиан в 2011 году рассказал своему биографу, что Дэниел — его единственный ребенок.