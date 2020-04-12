Апрель 12th, 2020

Дочь Миллы Йовович в голубом платье и на каблуках украсила обложку глянца

Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович Эвер Андерсон снова снялась в стильной фотосессии.

Так, 12-летняя девочка украсила обложку американского модного журнала Flaunt. На фото юная актриса предстала сидя в кресле, одетая в пышное голубое платье и серебристые босоножки на высоких каблуках. В руках дочь Йовович держала пончик и чашку с напитком.

Кроме того, Эвер примерила яркие образы. В частности, девочка позировала в образе рок-звезды.

В интервью изданию Андерсон рассказала, какую бы хотела иметь сверхспособность.

«Или невидимость, чтобы я могла выйти из неудобных ситуаций, или сила осуществить все, что я хочу. Я бы могла остановить плохое событие, например, глобальное потепление, или я могла бы произвести достаточное количество пищи, чтобы прекратить голодовку. Ох, и я бы прекратила сексизм», – заявила Эвер.

Также дочь голливудской актрисы назвала самые важные уроки, которым ее научили звездные родители. Так, Эвер ответила, что родные научили ее заботиться о себе и других.

«Кроме того, чтобы достичь успеха, вы должны быть готовы к тому, чтобы упорно работать, и даже если вы делаете ошибки, всегда есть чему научиться у них», – добавила Андерсон.

Также актриса рассказала несколько фактов о себе, о которых никто не знал. Так, Эвер призналась, что она очень вспыльчивая, но старается это скрывать.

«Я хорошо это скрываю, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь видел, когда я в ярости. Я Скорпион, и могу очень сильно ужалить», – призналась девочка.