Апрель 12th, 2020

Дана Борисова подозревает у себя коронавирус

Дана Борисова рассказала в своем блоге,что плохо себя чувствует в последнее время и собирается обратиться в клинику к специалистам. При этом,Дана не соблюдает карантин и принимает участие в сьемках.

В своем обращении телеведущая непрерывно кашляла, а также рассказала, что ее сильно знобит и очень тяжело говорить. Она не исключила, что придется вызвать скорую помощь. Также она пообещала подписчикам, что будет держать их в курсе всего, и даже собирается выйти в эфир, когда к ней приедут медицинские работники.

Нужно отметить, что если у Борисовой подтвердится коронавирус, она окажется примерно в такой же ситуации, как и Лев Лещенко.

Он уже переболел коронавирусной инфекцией, однако после выписки из больницы столкнулся с критикой в свой адрес. Пользователи обвинили его в том, что он не соблюдал режим самоизоляции, когда вернулся из Соединенных Штатов.