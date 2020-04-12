Апрель 12th, 2020

Билл Гейтс назвал точную дату окончания карантина в Америке

Билл Гейтс, Филантроп и меценат чей фонд сейчас занимается разработкой спасительной вакцины для всего человечества от пандемии COVID-19 — которая унесёт в скором времени около 2х миллионов жизней на земле, дал прогноз окончания карантина в Америке. По прогнозам филантропа все закончится когда все американцы будут вакцинированы. И случиться это летом. Филантроп поблагодарил всех врачей из своего Инстаграм блога.

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В своё время доктор из Миннесоты Dr Scott Jensen объяснил американцам через канал FOX News каким образом мы получим 2 млн смертей от смертельного вируса. Ему прислали новую инструкцию из Департамента Здравоохранения с разъяснением как правильно заполнять сертификата о смерти так чтобы причина смерти была COVID-19 даже у тех пациентов, кто не прошёл тестирование.