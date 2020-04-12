Апрель 12th, 2020

Бен Аффлек сыграет в покер ради благотворительности

Всемирно известные звезды примут участие в покер турнире онлайн. Все собранные средства будут переданы на борьбу с коронавирусом.

Бена Аффлека называют одним из самых ярых покеристов из актерской тусовки. И речь не только о его достижениях в игре — а это более 356 000 долларов призовых. «Бэтмен» неоднократно попадал в скандальные истории за покерным столом, выпив лишнего. Впрочем теперь Аффлек отчаянно пытается реабилитироваться, прежде всего благодаря благотворительности.

При содействии голливудских селебретис Аффлек уже собрал более миллиона долларов на борьбу с голодом в США. На очереди еще один благотворительное мероприятие — покерный турнир в онлайне, участие в котором примут 75 знаменитостей.

Чтобы подогреть интерес к событию, которое состоится в эту субботу, организаторы будут транслировать турнир в прямом эфире. А болеть там будет за кого. Кроме Бена Аффлека, к доброму делу присоединятся Адам Сэндлер, Тебе Макгваер, Мэтт Дэймон и многие другие звезды.