Апрель 11th, 2020

Звезда «Гарри Поттера» станет папой

Руперт Гринт/ Джорджия Грум

31-летний Руперт Гринт и 28-летняя Джорджия Грум готовятся к новой для себя роли — представитель пары подтвердил новость о беременности актрисы.

Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь,

— прокомментировал новость он.

Руперт Гринт

Исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере не расстается с актрисой Джорджией Грум девять лет: их роман начался в 2011 году. В прошлом году поклонники Гринта обсуждали слухи о его женитьбе, но представитель звезды не подтвердил эти догадки.

О семье Руперт начал всерьез задумываться, когда ему исполнилось 30.

После 30 лет чувствуешь себя несколько иначе, чем прежде. Я собираюсь и дальше плыть по течению, играть интересных мне персонажей и анализировать результат своей работы. А еще мне бы хотелось остепениться, стать отцом… Если бы у меня появился сын, назвал бы я его Роном? Наверное, нет, но само по себе имя хорошее. Гринт — трудная фамилия, поэтому не все имена вместе с ней красиво звучат,

— объяснил он нежелание называть наследника в честь Рона Уизли.



Джорджия Грум