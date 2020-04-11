Апрель 11th, 2020

Злата Огневич записала невероятно красивую песню на слова Андрея Хлывнюка

Звезда украинской музыки,молодая и талантливая Злата Огневич представила слушателям свою новую песню «Ти обіцяв». Лирическую балладу помог ей написать лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк,с которым ей приписывали отношения. Ему принадлежат стихи,а музыку написала сама Злата.

Песня получилась фантастически красивой и проникновенной.

Премьерный показ баллады состоялся на YouTube-канале артистки. В новом треке Злата поделилась со слушателем собственной историей любви.

«Благодарю безумно талантливого Андрея Хлывнюка за эти невероятные стихи. С тех пор, как я их увидела, песня родилась сразу! Это так глубоко и искренне», — заявила певица.

По словам Огневич, в свое время она встречалась с молодым человеком, но спустя время она выяснила, что у него есть отношения с другой. Как выяснилось, его хобби заключалось в коллекционировании красивых девушек. «Именно так он радовал свое самолюбие. Когда я узнала правду, мое сердце было разбито. Впрочем, отношения с ним до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше», — сообщила певица. Фанаты Златы пишут, что до глубины души впечатлены песней. Они выразили благодарность певице за искренность и честную историю.