 
 
Апрель 11th, 2020

Жена Брюса Уиллиса рассказала, что думает про его карантин с Деми Мур

Самоизоляция 65-летнего Брюса Уиллиса с бывшей женой, 57-летней Деми Мур, и их взрослыми дочерями удивила многих, потому что у актера есть другая семья, которая скучает по нему, — 41-летняя Эмма Хеминг и две маленькие дочери, восьмилетняя Мейбл и пятилетняя Эвелин. Пока Деми публикует домашние кадры с Брюсом, Эмма наблюдает за ними и комментирует фото в соцсети.
Семейные узы,— написала Мур под фотографией, на которой вместе с Брюсом и детьми запечатлена в одинаковых полосатых пижамах.

 

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью и зятем

Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью и зятем

Люблю и скучаю по вам, ребята,— отреагировала на фото Хеминг.

 

Фото из инстаграма

Фото из инстаграма

Другие кадры, рассказывающие о самоизоляции Брюса в доме бывшей жены, его нынешняя супруга тоже не оставляла без внимания — все комментировала, причем дружелюбно. Что на самом деле происходит в этом образовавшемся треугольнике отношений, сказать сложно. Но о своем положении законной жены Уиллиса Эмма все же напомнила, поделившись в инстаграме архивной фотографией, сделанной в самом начале романа с актером. Хеминг опубликовала кадр, сделанный в 2007 году у океана, подписав на фото прозвище, которое придумала для Брюса тогда. В текущем году исполнилось 11 лет со дня их свадьбы.

 

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

 

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

 

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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