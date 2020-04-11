Апрель 11th, 2020

За один день от коронавируса умерли три близких человека Мадонны

Певица Мадонна почувствовала на себе всю серьезность ситуации с коронавирусом. Всего за один день ей пришлось пережить три тяжелые утраты.

На своей странице в Инстаграм артистка сообщила, что 9 апреля потеряла своего двоюродного брата, также скончались ее личный телохранитель и Орландо Пуэрто — этот человек занимался созданием ремиксов на песни певицы и помогал им занимать высокие места в танцевальных чартах.

Королева поп-музыки признается, что последняя ночь стала одной из самых тяжелых в ее жизни. Она так и не смогла заснуть из-за огромного горя.

«Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита… За последние 24 часа я потеряла трех людей… Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно», — рассказала певица.