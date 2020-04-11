Апрель 11th, 2020

Вера Брежнева покорила фанов красотой в новой фотосессии

Вера Брежнева решила немного разбавить скучную жизнь в карантине свежими фото из последней фотосессии для журнала. Снимки Вера выложила на своей странице в Инстаграм.

На первом фото Вера позировала в джинсовке на голое тело, а также покорила сеть своей натуральной красотой. Поклонники были просто в восторге от увиденных кадров.

На других кадрах Вера позировала в брюках и коротком топе ,открывающем стройный живот.

«Какая вы красивая», «Шикарные фотографии», «Вера, Вы потрясающа!», «Как брутально женственно», «Вера! Экстаз! Из глаз пошли сердечки», «Фотографии красивые, только вот на втором фото, фотограф фотошопом с пальчиками на ноге намудрил», «Красоту не спрячешь даже на самоизоляции!!! Спасибо, Вера!!», — написали в комментариях поклонники певицы.

Немного раньше Брежнева сообщила,что ее концерты переносятся ровно на год. Они должны были состоятся в апреле в КрокусСитиХолл.Но,к сожалению,коронавирус внес свои корективы.