В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус

Власти Южной Кореи сообщили о десятках случаев позитивных тестов на коронавирус у уже переболевших им пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Вирус был выявлен у 91 переболевшего COVID-19 ранее. Отмечается, что окончательная причина такой тенденции пока непонятна. Возможно, речь идет не о повторном заражении, а реактивации коронавируса, предположил глава центров по контролю и профилактике заболеваний Чон Ен Кён.

Число повторных выявлений коронавируса у переболевших пациентов будет только увеличиваться, утверждает профессор инфекционных заболеваний в больнице Гуро при Корейском университете Ким Ву Джу. Он также предположил, что в таких случаях у заболевших мог произойти рецидив болезни. Другие эксперты полагают, что результаты теста могут быть положительными либо по ошибке, либо из-за того, что вирус все еще остался в организме пациентов, однако не представляет опасности для него и окружающих.