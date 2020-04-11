Апрель 11th, 2020

В правительстве РФ не верят в будущее РФ

Минэкономразвития РФ переносит на неопределенный срок подготовку уточненного макропрогноза по российской экономике.



Обновленный прогноз социально-экономического развития МЭР, на основе которого формируется федеральный бюджет и который является нормативными для ряда госструктур, должен был поступить в правительство в четверг, 9 апреля. Однако этого не случилось. Лучшие умы Расиюшки там дописывают нули и отскрёбывают минусы.



«В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства. Вопрос, когда теперь следует ожидать подготовки прогноза, в МЭР прокомментировать не смогли, сообщает Финанс.ру.



В действующий макропрогноз, который был утвержден правительством в середине февраля, заложена среднегодовая цена нефти Urals в 57,7 доллара за баррель. Согласно прогнозу, средний курс доллара должен быть 63,9 рубля.



План Путина, утвержденный правительством в мае прошлого года, требует еще более амбициозных результатов: рост экономики на 2,1%, снижение естественной убыли населения до 127,4 тысячи, рост реальных располагаемых доходов населения на 1,5%, снижение уровня бедности до 11,1%, инвестиции в 2,5% ВВП на развитие «цифровой экономики» и увеличение несырьевого экспорта до 243 млрд долларов. В общем, нынешнее поколение россиян будет жить при коммунизЬме.



Глава Счетной палаты Кудрин на прошлой неделе сообщил, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года, когда экономика рухнула на 8%.