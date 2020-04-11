Апрель 11th, 2020

В Белоруссии заразились коронавирусом более 300-х сот врачей

В Белоруссии долгое время не признавали опасность нового вируса и даже сам Лукашенко рекомендовал просто пить водку и ходить в баню. Но все оказалось не так просто.

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране 301 медицинский работник заразился коронавирусом. Трансляция его брифинга доступна на YouTube.

По его словам, больше всего заболевших в Минске и Витебске. В других регионах — единицы. Там, где клиники были перепрофилированы заранее, — меньше зараженных. Также Караник сообщил, что Белоруссия нарастит запасы защитной спецодежды для медиков с помощью поставок из-за рубежа.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина.

В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.