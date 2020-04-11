Украина получит помощь от Всемирного банка, США и ЕС

КИЕВ – Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 миллионов долларов, из которых пятьдесят миллионов долларов направят на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19.

Сто миллионов из этой суммы будут использованы для улучшения уровня социальной защиты в целом, говорится 10 апреля на сайте Правительственного портала органов исполнительной власти Украины.

«Уже в мае этого года Украина получит пятьдесят миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу», – отмечается в информации по итогам встречи в Киеве представителей украинского правительства и Всемирного банка.

В ней подчеркивается, что средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения.

Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства для борьбы со вспышкой коронавируса. Такая информация следует из документов, которые в Twitter обнародовал Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщает Укринформ 8 апреля.

«В поддержку наших восточных партнеров в борьбе против коронавируса региональные и двусторонние фонды были перенаправлены, как часть ответа «Команды Европы», и (выделенная ими сумма – ред.) равна 962 миллионам евро для немедленных потребностей и для уменьшения социально-экономического ущерба», – говорится в посте Еврокомиссара.

Сегодня в Киев также прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с 11 тоннами гуманитарной помощи для медицинского персонала.

США: помощь за пять лет около пяти миллиардов

Правительство США решило предоставить Украине 1,2 миллиона долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, отмечается в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID).

«Помощь в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь в размере более 1,2 миллиона долларов поможет подготовить лабораторные системы, активизировать работу по выявлению заболеваний и опирающемуся на события наблюдению, поддержке технических экспертов в области реагирования и готовности к чрезвычайным ситуациям, информированию о рисках и так далее», – говорится в заявлении USAID.

За последние 20 лет общий объем американской помощи Украине составил около пяти миллиардов долларов.

Президент Украины о приоритетах в период COVID-19

В видеообращении к украинцам 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что приоритетом в период борьбы с коронавирусом остается и проект «Большое строительство».

«Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест. Удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу «Новой украинской школы». Не будет никаких сокращений зарплат учителям, стипендий студентам и расходов на научную деятельность», – отметил Владимир Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что «некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно и будут обязательно возвращены после преодоления коронавируса».

О профессиональной работе всех ветвей власти

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Всемирный Банк демонстрируют солидарность с Украиной, предоставляя деньги для борьбы с коронавирусом.

«Но в самой Украине нет четкого видения как экономическими путями бороться с коронавирусом. Помощь, о которой идет речь, предполагает медицинские действия. Состояние украинской медицины позволяет говорить, что украинская медицина может освоить суммы гораздо большие, чем выделяются. Но насколько украинское государство может отреагировать на эти средства – вопрос риторический. Я бы сказал, что без принятия пакета понятных мер, направленных на сдерживание экономической рецессии, западные средства могут быть неэффективными», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечет, что для предотвращения распространения коронавируса в стране нужна профессиональная работа всех ветвей власти.

«Но сегодня во власти нет профессионалов, специалистов, способных эффективно отвечать на вызовы. Для Украины важно получение дешевых средств – это кредиты МВФ. Но пока украинские законодатели проваливают принятие необходимого для сотрудничества с МВФ закона о регулировании банковской деятельности, который в стране еще называют ”антиколомойским”», – считает Евгений Магда.

Экономика до и после карантина

Украинский экономист Борис Кушнирук считает, что сегодня одна из главных задач для власти – выстроить стратегию выживания страны после окончания карантина.

«Деньги, которые выделяют наши партнеры на Западе для преодоления коронавируса, не решают экономических вопросов для страны. Стратегическая программа правительства больше похожа на набор терминов – последние полгода к экономике и пониманию экономических процессов относятся как к «совокупности красивых фраз», но без понимания логики, проблем, которые есть», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что украинская власть выбрала не лучший вариант борьбы с коронавирусом, без учета западного опыта.

«Да, многие могут сказать, что вы все критикуете, как какие-то критиканы? А почему же вы выбираете такой путь? Еще в феврале 2020 года можно было ввести механизм обсервации и начинать перекрывать границы и тестировать тех, кто будет возвращаться в Украину. Но этого не было сделано», – отмечает Борис Кушнирук.

Он считает, что количество тестов, сделанных за последние несколько недель, не позволяют точно определить количество заболевших коронавирусом и носителей этой болезни.

«При этом они вводят ограничения, которые нигде в мире не вводят – перекрыли общественный транспорт, включая метро. Зачем людям запрещать ходить в парки, если вопрос в дистанции между ними? И даже если мы воспользовались худшим из сценариев, это не повод вгонять экономику в ужасное состояние», – утверждает Борис Кушнирук.