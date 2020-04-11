Апрель 11th, 2020

Стало известно во сколько обходится Надежде Бабкиной лечение в частной клинике

Надежда Бабкина находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ей пневмонию и,для успешного продолжения лечения,ввели в искусственную кому.

В настоящее время неизвестно как долго певица будет находиться в больнице, ее состояние оценивается врачами, как тяжелое.

Однако, уже известно, что лечение казачки Нади обойдется ее родственникам в круглую сумму: певица почувствовала себя плохо и сама обратилась в клинику, за что пришлось выложить 300 тысяч рублей. А вот если бы ее увезли на скорой, то эти расходы были бы покрыты медицинским страхованием.

Кроме того, за нахождение в отдельной палате, представители звезды должны платить 25 000 рублей в сутки. Певица находится к клинике с 1 апреля, то есть на сегодня семья Бабкиной потратила в общей сложности более 500 тысяч рублей на ее лечение.

И эта сумма, судя по всему, будет расти.