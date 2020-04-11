 
 
Апрель 11th, 2020

США пригрозили ввести санкции против отказавшихся забирать своих граждан стран

США могут ввести визовые санкции против тех стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан. Об этом говорится в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.

В документе говорится, что мера будет применяться к странам, которые отказываются забирать своих подданных или резидентов после того, как США попросили это сделать, и если этот отказ препятствует мерам, принимаемым властями, для противодействия коронавирусу.

Ранее Россия начала вывозить своих граждан из США. Так, 8 апреля группа россиян вернулась на родину бортом «Аэрофлота». Список пассажиров был сформирован на основании результатов регистрации застрявших за рубежом граждан России на сайте Госуслуги. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что в стране находятся около 2 тыс. россиян, которые изъявили желание вернуться на родину.

Category: Новости, США ﻿
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