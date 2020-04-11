США могут снизить нефтедобычу на 2-3 млн баррелей в сутки к концу 2020 года

Крупнейшие нефтяные державы мира пытаются договориться о совместном значительном сокращении добычи нефти на переговорах министров энергетики стран «Большой двадцатки», которые проходят в пятницу в режиме видеоконференции. Цены на нефть обрушились в результате глобальной пандемии коронавируса.

Основные нефтяные рынки уже закрылись в пятницу, когда министры энергетики стран G20 начали видеоконференцию, организованную по инициативе Саудовской Аравии. Накануне члены ОПЕК+, в которую входят крупнейшие производители нефти и Россия, обсудили снижение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, однако этих мер, по мнению наблюдателей, будет недостаточно, так как спрос на нефть в результате пандемии коронавируса упал на 30%.

Противоэпидемические меры, принимаемые властями во всем мире, привели к снижению спроса на топливо, в результате чего пострадали бюджеты нефтедобывающих стран и американская нефтяная отрасль – в США добывают в основном сланцевую нефть, которая уязвима к низким ценам из-за высокой стоимости добычи.

«Мы призываем все страны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы помочь сократить излишки [нефти]», — заявил министр энергетики США Дэн Бруйе во время переговоров G20, добавив, что он «крайне разочарован» тем, что Москва и Эр-Рияд пока не подписали соглашение о сокращении добычи.

Пакт ОПЕК+ предусматривает сокращение на 10 млн баррелей в сутки в случае, если к соглашению присоединится Мексика, и еще на 5 млн баррелей в случае присоединения других стран, включая США. Норвегия и Канада, не входящие в ОПЕК+, уже пообещали сократить добычу нефти.

Дэн Бруйе заявил, что США могут снизить добычу нефти к концу 2020 года на 2-3 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики также сказал, что США будут покупать нефть для своих стратегических запасов.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства выразил надежду, что переговоры G20 «помогут восстановить столь необходимую стабильность на нефтяных рынках». В четверг он сказал, что страны-импортеры нефти могут оказать некоторую поддержку рынку, дополнительно покупая нефть для своих стратегических резервов.