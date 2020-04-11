Апрель 11th, 2020

Планета Нибиру уничтожит человечество всего за один час

Журналисты снова заговорили о загадочной планете Нибиру,которая способна уничтожить человечество.

Человечество узнает о приближении огромной планеты по различным природным катаклизмам. Эксперты считают, что незадолго до столкновения с Нибиру на Земле начнутся мощные землетрясения, извержения вулканов и другие природные катаклизмы.

Журналисты уверяют в том, что всего за один час Нибиру уничтожит 90% населения планеты. Однако ученые по-прежнему уверяют в том, что все заявления о Планете Х являются спекуляциями и бурной фантазией уфологов.

Однако уфологи настаивают на том, что рано или поздно Планета Х все-таки приблизится к Земле. Они давали множество прогнозов, но ни один из них не сбылся. В частности, еще в 2018 году они предупреждали об апокалипсисе.



Естественно, Нибиру так и не прилетела, после чего сторонники теории заговора начали говорить о том, что конец света произойдет в 2019 году. В частности, один из исследователей утверждал, что конец света наступит 21 декабря прошлого года.

При этом, как он отмечал, на Земле начнутся природные аномалии. Ничего этого не произошло, однако уфологи по-прежнему считают, что Нибиру погубит человечество.