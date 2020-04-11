Апрель 11th, 2020

Певица Елка не хочет «растить себе раба» и потому,пока,не будет рожать детей

Откровенное признание певицы Елки удивило ее поклонников. В оном из интервью,певица призналась,что не готова к детям.

Четыре года назад певица Елка(Елизавета Иванцив) рассталась со своим супругом Сергеем Астаховым, с которым они прожили много лет. Кроме супружеских обязанностей, Сергей также выполнял роль администратора певицы. Вне зависимости от того, что пара прожила в браке достаточно длительный период времени, у них так и не появились дети.

«Я еще не проработала какие-то вещи для того чтобы не обвинять маленького человека в комплексах и нереализованности. Я не уверена, что сейчас готова не присвоить жизнь этого человека. Я не хочу рожать себе раба. Говорить: «Ты куда? Ведь я все тебе!». Нет! В моем окружении огромное количество раненных девочек и мальчиков, которых не отпускают родители. Ребята, пуповина была перерезана на третью минуту жизни. Мы никому не принадлежим. Я люблю маму не потому, что я ее собственность, а потому что она моя мама, я ей за все благодарна, но я бы никогда не смогла это делать из чувства долга», — призналась певица.

Помимо этого, оказалось, что 37-летняя Елка не хочет быть матерью-одиночкой. ««У меня правда ни разу в жизни не возникало острого желания родить ребеночка. Очень люблю детей. Но я еще до такой степени внутри инфантильна. У меня нет такой темы: «Лиза, нужно родить для себя». Ни черта! Если я вот это чудо на себя взвалю, то со мной это кто-то нормально разделит поровну! Я бы даже хотела, чтобы сиськи у нас одинаково отвисли», — в шутку сказала она.