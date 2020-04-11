Апрель 11th, 2020

NASA выделит гранты на на самый амбициозный проект современности

Специалистами NASA было одобрено финансирование проекта, который предполагает создание самого большого по размеру телескопа в Солнечной системе.

Он будет расположен в чаще кратера с обратной стороны Луны. Интересно, что участие в его создании будут принимать роботы-планетоходы, а сам телескоп сможет исследовать раннюю Вселенную, сообщается на сайте агентства.



Представление проекта LCRT (Lunar Crater Radio Telescope) состоялось в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts). Она направлена на поддержку идей и проектов в сфере космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики. В дальнейшем они смогут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли, а также могут быть внедрены на протяжении 10-40 лет. NIAC начала работать в 1998 году и действует до сих пор (за исключением периода с 2007 по 2011 год).



Главной целью проекта LCRT является создание километрового радиотелескопа на обратной стороне Луны, где аналогичный инструмент был бы защищен от радиошума и помех, которые создает наша планета и Солнце (в случае лунной ночи). Для завершения первого этапа разработки команда LCRT получила девять месяцев срока и 125 тысяч долларов.