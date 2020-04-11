Апрель 11th, 2020

Надежда Мейхер, в честь своего Дня рождения, поделилась архивными фото

10 апреля экс-солистка группы ВиаГра Надежда Мейхер празднует свой День рожденя. Наде исполнилось 38 лет. В честь этого события она поделилась своими детскими фото с родителями.

Поклонники отметили,что Надежда очень похожа на своего отца.

«Душа никогда не ошибается в выборе родителей (Галина Щирба и Александр Мейхер—Я Вас так ЛЮБЛЮ). Душа никогда не ошибается в месте рождении (село Збручивка, Волочиский р-н , Хмельницкая обл..

Душа никогда не ошибается в выборе жизненного пути. И всегда получает необходимый жизненный и профессиональный опыт для личностного роста… Моя Душа Счастлива, что воплотилась в этот период истории человечества», — написала артистка.

«Благодарю Всевышнего, Ангелов Хранителей, за жизнь, которой живу, за людей, которых люблю и встречаю на своём жизненном пути. За возможность любить и быть любимой… За Вас, дорогие Мои Поклонники! За Вашу преданность, уважение, за Вашу Любовь»,-поблагодарила артистка поклонников.