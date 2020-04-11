Апрель 11th, 2020

На России поставщики подняли цены на все продукты, на рис и подсолнечное масло на 50%





Поставщики риса и подсолнечного масла уведомили о росте отпускных цен на 50%, сообщили ТАСС в компании X5 Retail Group.



«В марте и начале апреля мы получили уведомления о повышении цен от поставщиков большинства категорий товаров. Процент заявленного повышения у всех различается: от 10-15% на мясные консервы и макароны до 50% на рис и подсолнечное масло», — пояснили в компании, сообщает NEWSru.



Там отметили, что «понимают» партнеров, поскольку у нынешнего роста цен есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара. Они связаны с падением курса рубля и пандемией коронавируса.



Стремительное подорожание продуктов вызывает беспокойство властей. Мишустин поддержал предложение фракции «Единая Россия» о возможном замораживании цен на продукты, что может только усугубить ситуацию на рынке и привести к хроническому товарному дефициту.



Например, до 15% подорожали макароны, хлеб и другие мучные изделия. Тому причиной — увеличение расходов транспортных компаний, которые выросли с начала марта двукратно. Еще значительнее выросли цены на консервы, чай, кофе и какао. Дорожает имбирь, чеснок и лимоны.