Апрель 11th, 2020

Мадонна за сутки потеряла троих друзей из-за коронавируса

Смертельный недуг – коронавирус – продолжает нещадно забирать жизни по всему миру. Многие уже потеряли близких и родных – беда настигла и американскую знаменитость Мадонну, которая недавно сделала пожертвование на лекарства для борьбы с COVID-19.

На своей странице в Instagram певица заявила о потери троих друзей, которые умерли за сутки из-за осложнений коронавируса. 9 апреля из жизни ушли ее двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты. Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний.

«Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита… За последние 24 часа я потеряла трех людей… Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно», – заявила певица.