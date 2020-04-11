Апрель 11th, 2020

Леся Никитюк приняла участие в флешмобе

Леся Никитюк всегда готова принимать участие в веселых развлечениях. Особенно сейчас,когда жизнь довольно скучная и однообразная. Как только появился новый всемирный флешмоб -она тут же приняла в нем участие. Учасники флешмоба фотографируются в постельном белье.

Обычно,звезды это делали прикрываясь подушками,но Леся пошла дальше и сфотографировалась в одеяле. Фото мгновенно стало популярным.

«Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?», — подписала кадр Никитюк, позируя в платье-одеяле. Отметим, за короткое время после публикации, пост знаменитости собрал более ста тысяч лайков и много комментариев.



«Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой. Я после карантина чувствую, что больше не во что не влезу, придётся так ходить», «На красную дорожку срочно эту богиню», «Перевод челленджа на новый уровень? Очень необычно и женственно», «Каннский фестиваль отказался выходить в онлайн», «В таком наряде в Каннах будет ооочень жарко», — написали люди в комментариях.