Апрель 11th, 2020

Криштиану Рональду поддержал болеющих коронавирусом

Известный футболист Криштиану Рональду выразил своюподдержку заболевшим гражданам Италии и Португалии. В этих странах коронавирус нанес серьезный ущерб здоровью населения и Рональду решил не оставаться в стороне.

Победитель Лиги чемпионов опубликовал фото, на котором позирует в защитной маске с дизайнерским принтом. Маски выкрашены в цвет флагов любимых стран: родной Португалии и близкой по духу Италии.

Своим поступком спортсмен призывал всех людей объединиться и поддержать друг друга в трудную минуту. «Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь»,- написал Криштиану в своем блоге . «Будь в безопасности», «оставайся дома», «никогда не сдавайся» , — поддержали болельщики слова кумира.

Капитан сборной Португалии соблюдает карантин с своем особняке в престижном районе Мадрида. Криштиану обнародовал видео, как в условиях карантина пользоваться услугами личного парикмахера. Супруга футболиста Джорджина Родригес подстригла мужа на веранде дома. Джорджина подравняла прическу возлюбленного машинкой для для стрижки волос, оставив длинную челку. Футболист иногда заплетает ее в хвост, чтобы не мешала во время тренировки.