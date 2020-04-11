Апрель 11th, 2020

Кремль разрешил обявить,что ситуация с коронавирусом принимает угрожающие масштабы

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за роста числа больных.

«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», — отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Местные жители выкладывают в сеть много видеороликов,на которых видно длинную очередь из машин скорой помощи. Они везут больных в тяжелом состоянии в профильную больницу Москвы.

По последним(официальным) данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом.

С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.