Апрель 11th, 2020

Кофе отлично борется с лишним весом — ученые





Американские исследователи доказали, что кофе помогает в борьбе с ожирением.

Так, американские ученые из Университета Иллинойса выяснили, что содержащийся в кофейном напитке кофеин нивелирует негативные последствия от нездорового питания.



Ученые провели интересный эксперимент на грызунах. Так, одной группе крыс давали кофеин, который был извлечен из чая мате в количестве, которое равнялось 4-м чашкам кофе для человека. Другой группе крыс давали чай без кофеина. В результате эксперимент показал, что грызуны, которые кофеин не употребляли, набрали меньше на 16% веса и на 22% жировой ткани, чем те крысы, употреблявшие чай без кофеина.



Напомним, ученые доказали, что кофе по утрам помогает бороться с когнитивными нарушениями, которые вызваны старением.