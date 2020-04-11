Апрель 11th, 2020

Кладоискатели всего мира пытаются разгадать тайну золотой совы

Кладоискатели всего мира не теряют надежды найти где-то во Франции , закопанную в земле, небольшую бронзовую статуэтку совы, и того, кто ее найдет, ожидает приз в виде оригинала этой статуэтки из золота и серебра — и не только.

Нашедшего ожидает почет и уважение как человека, разгадавшего одну из самых сложных головоломок нашего времени.

Все началось с того, что в 1993 году во Франции писатель Макс Валентин издал иллюстрированную книгу под названием «Sur La Trace de La Chouette d’Or» («В поисках золотой совы»), предварительно где-то закопав фигурку совы. Где — только ему одному известно.

Книжка была основана на старом принципе: где-то есть зарытый клад, к которому ведет либо карта, либо ряд запутанных указаний, и искателям приключений надо его найти.

До выхода книжки ,Уильямс на собственные средства изготовил подвеску в форме зайца из 18-каратного золота, украшенную драгоценными камнями, которую в присутствии свидетеля закопал в секретном месте, предварительно поместив зайца в керамический ларец — чтобы защитить от грязи и металлоискателей.

Книжка Уильямса разошлась в сотнях тысяч экземпляров и была издана не только в Британии, но и в Австралии, ЮАР, Западной Германии, Японии.

Заяц Джек был найден тремя годами спустя, однако позднее, в 1988 году, выяснилось, что победитель был нечист на руку, и всю затея завершилась скандалом. Кит Уильямс был в шоке, а золотой заяц в том же году был выставлен на торги в Sotheby’s. В 2012-м он стал одним из экспонатов выставки в лондонском музее V&A, посвященной британскому дизайну 1948-2012 годов.

За зайцем Джеком последовали другие книжки-загадки для доморощенных кладоискателей, однако в то время как все упрятанные «секретики» в конце концов находились, французская сова по-прежнему ждет своего часа.

Спустя 25 лет, тысячи так называемых совоохотников или chouetteurs продолжают штудировать содержащиеся в книжке Валентина 11 загадок, которые теперь можно бесплатно скачать в интернете.

Более того, совоохотники активно обсуждают различные теории о том, где ее можно искать, на форумах и даже проводят ежегодные слёты. Учреждена также специальная ассоциация для защиты их интересов в суде.